Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9001 RUR   0.0273 GBR   2.2233 TRY   0.2857

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.68 0.57 Brent 67.92 0.72

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 28.12.2019 17:18

АЖД получит 3 млн манатов на проектирование ж/д Худат-Шахдаг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по проектированию железнодорожной линии Худат-Шахдаг.

Согласно распоряжению ЗАО «Азербайджанские железные дороги» получит на эти цели выделено 3 млн манатов. Средства будут выделены в рамках государственных капитальных вложений предусмотренных в бюджете на 2019 год.

Текст распоряжения опубликован в субботу на сайте главы государства.

Протяженность железной дороги от станции Худат до туристического комплекса Шахдаг составит 57 км.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЖД, ПРОЕКТ


Похожие новости


АЖД присоединились к VIKING Train

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]