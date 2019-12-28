АЖД получит 3 млн манатов на проектирование ж/д Худат-Шахдаг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по проектированию железнодорожной линии Худат-Шахдаг.

Согласно распоряжению ЗАО «Азербайджанские железные дороги» получит на эти цели выделено 3 млн манатов. Средства будут выделены в рамках государственных капитальных вложений предусмотренных в бюджете на 2019 год.

Текст распоряжения опубликован в субботу на сайте главы государства.

Протяженность железной дороги от станции Худат до туристического комплекса Шахдаг составит 57 км.

Б.Рустамбеков