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СНГ 28.12.2019 18:17

Шестеро детей, пострадавшие при крушении самолета близ Алматы, выписаны из реанимации - медики

Шестерых детей, пострадавших в результате крушения самолета под Алматы в минувшую пятницу, перевели из реанимации в профильные отделения, сообщили в городском управлении общественного здоровья.

Согласно распространенному в субботу сообщению пресс-службы управления, в пятницу после крушения самолета девять пострадавших детей, трое из которых в возрасте до года, были доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы. Шестеро из них госпитализированы в отделение реанимации интенсивной терапии, трое - в отделение травматологии, их состояние средней тяжести.

По данным медиков, двоим детям проведена операция без разреза с применением высокотехнологичных современных методов лечения. Операции длились около часа и прошли успешно. На сегодня состояние прооперированных - тяжелое с положительной динамикой.

"В настоящее время все дети находятся в профильных отделениях и получают всю необходимую медицинскую помощь", - подчеркнули в управлении общественного здоровья.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

По данным Комитета по ЧС МВД Казахстана, погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна Марат Муратбаев, пострадали 67 человек. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

На борту самолета находились четыре иностранца, среди них граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы.

Правительственная комиссия представит предварительные выводы по причинам и обстоятельствам крушения к 10 января.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АВИАКАТАСТРОФА, ДЕТИ, СОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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