Шестеро детей, пострадавшие при крушении самолета близ Алматы, выписаны из реанимации - медики

Шестерых детей, пострадавших в результате крушения самолета под Алматы в минувшую пятницу, перевели из реанимации в профильные отделения, сообщили в городском управлении общественного здоровья.

Согласно распространенному в субботу сообщению пресс-службы управления, в пятницу после крушения самолета девять пострадавших детей, трое из которых в возрасте до года, были доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы. Шестеро из них госпитализированы в отделение реанимации интенсивной терапии, трое - в отделение травматологии, их состояние средней тяжести.

По данным медиков, двоим детям проведена операция без разреза с применением высокотехнологичных современных методов лечения. Операции длились около часа и прошли успешно. На сегодня состояние прооперированных - тяжелое с положительной динамикой.

"В настоящее время все дети находятся в профильных отделениях и получают всю необходимую медицинскую помощь", - подчеркнули в управлении общественного здоровья.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

По данным Комитета по ЧС МВД Казахстана, погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна Марат Муратбаев, пострадали 67 человек. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

На борту самолета находились четыре иностранца, среди них граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы.

Правительственная комиссия представит предварительные выводы по причинам и обстоятельствам крушения к 10 января.