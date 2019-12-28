Двое взрослых и двое детей погибли на пожаре в Шушенском районе Красноярском крае

Пожар произошел в частном доме в поселке Шунеры Шушенского района Красноярского края, погибли четыре человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС России в субботу.
"К прибытию первых пожарно-спасательных подразделений жилой дом был охвачен огнем, произошло обрушение кровли (...) В огне погибла семья: муж, жена и двое детей - мальчики 4 и 5 лет", - пояснили в ведомстве.
Площадь пожара составила 48 кв. метров, к тушению привлекались 17 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России - 8 человек и 2 единицы техники.
Причина возгорания пока неизвестна.
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