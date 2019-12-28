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Происшествия 28.12.2019 19:41

Двое взрослых и двое детей погибли на пожаре в Шушенском районе Красноярском крае

Пожар произошел в частном доме в поселке Шунеры Шушенского района Красноярского края, погибли четыре человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС России в субботу.

"К прибытию первых пожарно-спасательных подразделений жилой дом был охвачен огнем, произошло обрушение кровли (...) В огне погибла семья: муж, жена и двое детей - мальчики 4 и 5 лет", - пояснили в ведомстве.

Площадь пожара составила 48 кв. метров, к тушению привлекались 17 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России - 8 человек и 2 единицы техники.

Причина возгорания пока неизвестна.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРАСНОЯРСК, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]