Турецкий парламент может 2 января обсудить вопрос об отправке войск в Ливию

Депутаты парламента Турции могут приступить к обсуждению вопроса об отправке войск в Ливию уже 2 января, сообщает в субботу агентство "Анадолу".
Оно приводит информацию источников в правящей Партии справедливости и развития Турции, по данным которых законопроект, предусматривающий военную помощь властям Ливии, поступит в высшее законодательное собрание страны уже 30 декабря, а обсуждения пройдут 2 января.
Ожидается, что полная ясность относительно того, когда может быть утвержден этот документ, наступит 30 декабря, когда будет согласован окончательный вариант расписания работы парламента.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил законопроект на рассмотрение парламента и выразил надежду, что документ будет утвержден 7 или 8 января. Он подчеркнул, что Турция намерена оказывать всю необходимую поддержку правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, признанному международным сообществом.
По данным СМИ, правительство национального согласия Ливии официально попросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи от наступающих на город сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
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