Иран заявляет о готовности вести огонь по самолетам и кораблям-разведчикам в районе совместных учений с РФ и КНР

Иранские военные готовы открывать огонь на поражение в случае обнаружения разведывательных самолетов и кораблей в районе проведения совместных учений Ирана, РФ и Китая, заявил заместитель командующего ВС Ирана Хабиболла Саяри.

"Многие страны стремятся получить данные о том, что там (на учениях - ИФ) происходит. Шпионы предпринимают определенные действия", - приводит его слова агентство "Тасним".

Военачальник добавил, что "мы будем вести огонь по любым разведывательным самолетам и кораблям в районе проведения учений. В прошлом мы демонстрировали, что способны на это".

Учения стартовали ранее на этой неделе в Индийском океане.