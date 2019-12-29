Иран заявляет о готовности вести огонь по самолетам и кораблям-разведчикам в районе совместных учений с РФ и КНР

Иранские военные готовы открывать огонь на поражение в случае обнаружения разведывательных самолетов и кораблей в районе проведения совместных учений Ирана, РФ и Китая, заявил заместитель командующего ВС Ирана Хабиболла Саяри.
"Многие страны стремятся получить данные о том, что там (на учениях - ИФ) происходит. Шпионы предпринимают определенные действия", - приводит его слова агентство "Тасним".
Военачальник добавил, что "мы будем вести огонь по любым разведывательным самолетам и кораблям в районе проведения учений. В прошлом мы демонстрировали, что способны на это".
Учения стартовали ранее на этой неделе в Индийском океане.
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