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Регион 29.12.2019 09:05

Иран заявляет о готовности вести огонь по самолетам и кораблям-разведчикам в районе совместных учений с РФ и КНР

Иранские военные готовы открывать огонь на поражение в случае обнаружения разведывательных самолетов и кораблей в районе проведения совместных учений Ирана, РФ и Китая, заявил заместитель командующего ВС Ирана Хабиболла Саяри.

"Многие страны стремятся получить данные о том, что там (на учениях - ИФ) происходит. Шпионы предпринимают определенные действия", - приводит его слова агентство "Тасним".

Военачальник добавил, что "мы будем вести огонь по любым разведывательным самолетам и кораблям в районе проведения учений. В прошлом мы демонстрировали, что способны на это".

Учения стартовали ранее на этой неделе в Индийском океане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, УЧЕНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]