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СНГ 29.12.2019 09:48

Президент Украины подписал закон об ограничении депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины", говорится в сообщении на сайте президента.

Закон направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами.

Кроме того, законом определяются особенности в части досудебного расследования в отношении нардепов, задержания, избрания в отношении них предупредительных мероприятий.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, НАРДЕПЫ, НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]