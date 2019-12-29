Президент Украины подписал закон об ограничении депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины", говорится в сообщении на сайте президента.
Закон направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами.
Кроме того, законом определяются особенности в части досудебного расследования в отношении нардепов, задержания, избрания в отношении них предупредительных мероприятий.
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