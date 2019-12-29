Манат стабилен к евро, рублю и доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 декабря сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 29 декабря ЦБА сохранил 1,9001 манат/1EUR.

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 декабря сохранил 0,0273 манат/1RUB.

Н.Аббасова