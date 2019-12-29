ГЭЦ выбрал аудитора финотчетности за 2019г

Компания BDO Azerbaijan проведет аудит консолидированной финансовой отчетности и налоговый аудит за 2019 год Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана.
«BDO Azerbaijan стала победителем соответствующего опроса котировок. С ней заключен контракт на сумму 18.29 тыс. манатов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре.
Публичное юридическое лицо «Государственный экзаменационный центр» было создано указом президента Ильхама Алиева в апреле 2016 года.
ГЭЦ создан с целью обеспечения отбора кадров для госслужбы на конкурсной основе, итогового оценивания получающих общее образование, проведения централизованных экзаменов в средние специальные учебные заведения, в высшие учебные заведения на уровнях бакалавриата и магистратуры, а также магистратуру Национальной академии наук Азербайджана.
А.Мамедов
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