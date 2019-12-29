Президент Алиев принял участие в открытии автомобильного тоннеля в Пиршагах

Президент Азербайджана в воскресенье принял участие в открытии автомобильного тоннеля в бакинском поселке Пиршаги.

Согласно информации официального сайта президента, на открытии глава ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавид Гурбанов проинформировал президента Алиева о характеристиках тоннеля.

Х.Насирзаде