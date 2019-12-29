Президент Алиев принял участие в открытии автомобильного тоннеля в Пиршагах

Президент Азербайджана в воскресенье принял участие в открытии автомобильного тоннеля в бакинском поселке Пиршаги.
Согласно информации официального сайта президента, на открытии глава ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавид Гурбанов проинформировал президента Алиева о характеристиках тоннеля.
Х.Насирзаде
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