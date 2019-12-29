Минсельхоз купит у Nurgun Motors автомобили на 124 тыс. манатов

Министерство сельского хозяйства Азербайджана направит на закупку легковых автомобилей около 124 тыс. манатов.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Nurgun Motors» подписан контракт на покупку 4 легковых автомобилей с мощностью двигателя 95 л.с.

Сумма контракта - 123,796 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков