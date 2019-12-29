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Инфраструктура и тендеры 29.12.2019 10:52

Минсельхоз купит у Nurgun Motors автомобили на 124 тыс. манатов

Министерство сельского хозяйства Азербайджана направит на закупку легковых автомобилей около 124 тыс. манатов.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Nurgun Motors» подписан контракт на покупку 4 легковых автомобилей с мощностью двигателя 95 л.с.

Сумма контракта - 123,796 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, АВТОМОБИЛИ, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]