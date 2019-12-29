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Регион 29.12.2019 11:28

Турция даст отпор в случае нападения на свои наблюдательные пункты в Идлибе - министр обороны

Турция не намерена уходить с 12 наблюдательных постов, созданных для поддержания режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, и готова к ответным мерам в случае атаки на них, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Наблюдательные пункты Турции в сирийском Идлибе без колебаний ответят на любые атаки", - приводит агентство "Анадолу" слова министра, сказанные на встрече с командирами на границе с Сирией.

Агентство напоминает, что совещание проходило из-за ухудшения обстановки в провинции Идлиб.

Кроме этого, министр коснулся темы с возможной отправкой турецких военных в Ливию. Акар отметил, что "турецкая армия готова выполнять приказы по обеспечению прав и интересов Турции как внутри страны, так и за ее пределами".

Идлиб считается последней провинцией Сирии, на территории которой действуют достаточно крупные силы, поддерживающие оппозицию. Кроме того, в Идлибе базируются и экстремистские группировки. Сирийские правительственные силы ведут против них борьбу.

Однако при этом правительственные войска Сирии в ходе операций приблизились к ряду наблюдательных пунктов, созданных Турцией для мониторинга идлибской зоны деэскалации.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, НАБЛЮДЕНИЕ, ПРОДОЛЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]