Турция даст отпор в случае нападения на свои наблюдательные пункты в Идлибе - министр обороны

Турция не намерена уходить с 12 наблюдательных постов, созданных для поддержания режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, и готова к ответным мерам в случае атаки на них, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
"Наблюдательные пункты Турции в сирийском Идлибе без колебаний ответят на любые атаки", - приводит агентство "Анадолу" слова министра, сказанные на встрече с командирами на границе с Сирией.
Агентство напоминает, что совещание проходило из-за ухудшения обстановки в провинции Идлиб.
Кроме этого, министр коснулся темы с возможной отправкой турецких военных в Ливию. Акар отметил, что "турецкая армия готова выполнять приказы по обеспечению прав и интересов Турции как внутри страны, так и за ее пределами".
Идлиб считается последней провинцией Сирии, на территории которой действуют достаточно крупные силы, поддерживающие оппозицию. Кроме того, в Идлибе базируются и экстремистские группировки. Сирийские правительственные силы ведут против них борьбу.
Однако при этом правительственные войска Сирии в ходе операций приблизились к ряду наблюдательных пунктов, созданных Турцией для мониторинга идлибской зоны деэскалации.
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