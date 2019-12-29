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ТЭК 29.12.2019 11:35

Азерэнержи ввело в строй после реконструкции подстанцию «Мушфиг» в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье открыл подстанцию «Мушфиг» 220/110/10 кВ после реконструкции, сообщает сайт главы государства.

По данным ОАО «Азерэнержи», подстанция «Мушфиг» играет основную роль в обеспечении электроэнергией центральной части Баку.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОДСТАНЦИЯ, ВВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]