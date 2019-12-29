ГНФАР является акционером свыше 1,6 тыс. крупных компаний в мире

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) является акционером свыше 1,6 тыс. крупных компаний, чьи акции котируются на мировых биржах.
«Одной из задач ГНФАР является эффективное размещение активов. В настоящее время инвестиционный портфель фонда диверсифицирован, активы размещены в более 50 странах. Кроме этого, в настоящее время часть активов ГНФАР вложена в акции более 1,6 тыс. крупных компаний», - отмечается в сообщении Госнефтефонда, посвященного 20-летию создания ГНФАР.
В сообщении указывается, что ГНФАР также осуществил прямые инвестиции в покупку недвижимости в Лондоне, Москве, Париже, Токио и Сеуле.
Как сообщалось ранее, по состоянию на конец сентября 2019 года активы ГНФАР составили $42 млрд 524,43 млн, включая инвестиционный портфель в размере $42 млрд 524,3 млн. При этом 69,6% инвестиционного портфеля фонда размещено в облигациях и инструментах денежного рынка, 13,4% - акциях, 5,6% - недвижимости, 11,4% - золото.
В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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