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Дальнее зарубежье 29.12.2019 12:12

Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 40 человек

До 41 человека выросло на Филиппинах число погибших от тайфуна "Фанфон", известного также под именем "Урсула", передают в воскресенье западные СМИ.

Среди погибших - экипажи трех лодок, перевернувшихся из-за сильного ветра.

Ранее сообщалось о гибели 28 человек.

Тайфун "Урсула", обрушившийся на Филиппины под Рождество, ушел из этого района еще накануне. Порывы ветра достигали 200 км/ч.

В результате разгула стихии десятки тысяч человек до сих пор находятся в центрах временного размещения, где им, возможно, придется остаться до Нового года.

Всего тайфун оказал влияние на 1,6 млн человек и произвел опустошение на Висайских островах - в центральной части Филиппин, в том числе в местах, популярных среди туристов. Было повреждено более 260 тыс. домов, нарушено электроснабжение и работа Интернета в ряде районов страны.

Власти оценивают ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству региона в $21 млн.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ТАЙФУН, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]