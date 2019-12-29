Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 40 человек

До 41 человека выросло на Филиппинах число погибших от тайфуна "Фанфон", известного также под именем "Урсула", передают в воскресенье западные СМИ.
Среди погибших - экипажи трех лодок, перевернувшихся из-за сильного ветра.
Ранее сообщалось о гибели 28 человек.
Тайфун "Урсула", обрушившийся на Филиппины под Рождество, ушел из этого района еще накануне. Порывы ветра достигали 200 км/ч.
В результате разгула стихии десятки тысяч человек до сих пор находятся в центрах временного размещения, где им, возможно, придется остаться до Нового года.
Всего тайфун оказал влияние на 1,6 млн человек и произвел опустошение на Висайских островах - в центральной части Филиппин, в том числе в местах, популярных среди туристов. Было повреждено более 260 тыс. домов, нарушено электроснабжение и работа Интернета в ряде районов страны.
Власти оценивают ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству региона в $21 млн.
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