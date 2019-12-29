Доходы ГНФАР в 1999-2019гг от нефтегазовых проектов составили $151,5 млрд

Объем поступлений в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в 1999-2019гг составил $158,4 млрд, говорится в сообщении фонда.
«За весь период с начала деятельности в декабре 1999 года и по состоянию на 30 ноября 2019 года в Госнефтефонд поступило $158,4 млрд, из которых $151,5 млрд составили доходы от реализации нефтяных контрактов, $6,9 млрд – доходы от управления средствами фонда», - указывается в сообщении в связи с 20-летием создания ГНФАР.
По данным ГНФАР, активы фонда за этот период увеличились с $271 млн до свыше $40 млрд в 2019 году.
«За время своей деятельности фонд направил в целом $9,4 млрд на реализацию проектов по улучшению социально-экономических условий беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане, строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, водопровода Огуз-Габала-Баку, реконструкцию Самур-Абшеронского канала, строительство НПЗ «STAR», железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, финансирование доли Азербайджана в проекте создания Южного газового коридора», - подчеркивается в сообщении.
Также часть средств ГНФАР была направлена на финансирование Госпрограммы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом, охватывающей период с 2007 по 2015гг. «В рамках данной программы до 3,5 тыс. азербайджанских студентов получили образование в вузах 32 стран мира», - отмечается в информации.
Как сообщалось ранее, по состоянию на конец сентября 2019 года активы ГНФАР составили $42 млрд 524,43 млн, включая инвестиционный портфель в размере $42 млрд 524,3 млн.
Государственный нефтяной фонд Азербайджана был создан указом президента от 29 декабря 1999 года.
В ГНФАР аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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