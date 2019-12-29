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СНГ 29.12.2019 14:11

80 удерживаемых в Донбассе украинцев могут быть освобождены в воскресенье

В ходе обмена удерживаемыми лицами в Донбассе, по предварительным данным, будут освобождены 80 граждан Украины, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По предварительным данным, сегодня будет освобождено 80 наших ребят (но количество лиц может меняться). Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с нашими согражданами. Они пока остаются в автобусах. После того, как ребята переоденутся, начнется процесс верификации", - написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ОБМЕН, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]