80 удерживаемых в Донбассе украинцев могут быть освобождены в воскресенье

В ходе обмена удерживаемыми лицами в Донбассе, по предварительным данным, будут освобождены 80 граждан Украины, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"По предварительным данным, сегодня будет освобождено 80 наших ребят (но количество лиц может меняться). Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с нашими согражданами. Они пока остаются в автобусах. После того, как ребята переоденутся, начнется процесс верификации", - написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.
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