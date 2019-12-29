Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9001 RUR   0.0273 GBR   2.2233 TRY   0.2857

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.68 0.57 Brent 67.92 0.72

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.12.2019 14:36

Один из командиров талибов убит в ходе авиаудара в Афганистане

Один из ключевых командиров движения "Талибан" мулла Рахмудин убит в ходе авиаудара правительственных сил в провинции Кундуз, сообщил в воскресенье пресс-центр министерства обороны Афганистана.

"Военно-воздушные силы Афганистана утром в воскресенье нанесли авиаудары по скоплению боевиков на территории уезда Ханабад провинции Кундуз, в результате погибли ключевой командир движения "Талибан" мулла Рахмудин и еще 13 террористов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе этих авиаударов также было уничтожено несколько укрытий и бункеров талибов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, АВИАУДАР


Похожие новости


Талибы похитили 40 старейшин на севере Афганистана Талибы захватили афганский уезд, приграничный с Таджикистаном Президент Афганистана назвал прекращение огня условием для переговоров с талибами Высокопоставленный член "Талибан" арестован на севере Афганистана с подробной картой афганско-таджикской границы - МВД Талибы подтвердили участие в межафганской встрече в Катаре 7-8 июля Талибы пригрозили афганским СМИ расправой, если они не прекратят показывать "антиталибскую" рекламу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]