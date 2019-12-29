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Протестующие заблокировали доступ к нефтяному месторождению на юге Ирака

Участникам антиправительственных акций протеста в Ираке уже в течение двух дней удается перекрывать доступ к нефтяному месторождению на юге Ирака - у Эн-Насирии, сообщают в воскресенье западные СМИ.

По данным СМИ, речь идет о первой успешной за период нынешних протестов подобной акции, которая привела к нарушению нормального режима работы на объекте нефтяной промышленности.

СМИ напоминают, что на этом месторождении, расположенном к 300 км южнее Багдада, добывают в день 82 тыс. баррелей нефти.

Кроме этого, в воскресенье продолжаются демонстрации в городах на юге Ирака.

При этом сидячие демонстрации уже несколько недель не дают работать в обычном режиме правительственным учреждениям и школам в этом регионе страны.

В Ираке с начала октября проходят массовые антиправительственные демонстрации. Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на коррупцию, неудовлетворительную экономическую ситуацию, несмотря на прибыли от нефтедобычи, и на безработицу среди молодежи: люди этой возрастной категории составляют более половины граждан Ирака. Однако затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему, созданную по итогам военной кампании в Ираке 2003 года: демонстранты призывают принять новую конституцию и новый избирательный закон, а также предпринять другие политические меры.

Ранее парламент Ирака принял новый избирательный закон, однако намеков на скорые досрочные выборы пока нет.

Кроме этого, попытки согласовать кандидатуру нового премьер-министра взамен подавшего в ноябре в отставку Адиля Абдула Махди пока закончились неудачно.

В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли не менее 460 человек, 25 тыс. человек были ранены. При этом в ООН обвиняют местное ополчение в запугивании оппозиционных активистов, в их похищениях и убийствах.

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Тэги: ИРАК, ПРОТЕСТЫ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, БЛОКАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]