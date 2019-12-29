На Абшероне построят 15 автомобильных тоннелей

Президент Азербайджана в воскресенье принял участие в открытии автомобильного тоннеля в бакинском поселке Пиршаги.
Согласно информации официального сайта президента, на открытии глава ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавид Гурбанов проинформировал президента Алиева о характеристиках тоннеля.
Протяженность автомобильного тоннеля сданного в эксплуатацию в поселке Пиршаги составляет 566 метров, протяженность крытой части – 160 метров, ширина -31 метр, высота – 6 метров.
Новый тоннель, наряду с обеспечением безопасности передвижения поездов и автомобилей, также поможет предотвратить автомобильные пробки. Для обеспечения безопасности на всем протяжении Абшеронской окружной железнодорожной линии будет построено 15 автомобильных тоннелей. Из них 7 уже сданы в эксплуатацию, еще 7 - в настоящее время находятся на стадии строительства.
Б.Рустамбеков
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