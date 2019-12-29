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Транспорт и связь 29.12.2019 16:20

На Абшероне построят 15 автомобильных тоннелей

Президент Азербайджана в воскресенье принял участие в открытии автомобильного тоннеля в бакинском поселке Пиршаги.

Согласно информации официального сайта президента, на открытии глава ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавид Гурбанов проинформировал президента Алиева о характеристиках тоннеля.

Протяженность автомобильного тоннеля сданного в эксплуатацию в поселке Пиршаги составляет 566 метров, протяженность крытой части – 160 метров, ширина -31 метр, высота – 6 метров.

Новый тоннель, наряду с обеспечением безопасности передвижения поездов и автомобилей, также поможет предотвратить автомобильные пробки. Для обеспечения безопасности на всем протяжении Абшеронской окружной железнодорожной линии будет построено 15 автомобильных тоннелей. Из них 7 уже сданы в эксплуатацию, еще 7 - в настоящее время находятся на стадии строительства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АБШЕРОН, АЖД, ТОННЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]