На Абшероне построят 15 автомобильных тоннелей

Президент Азербайджана в воскресенье принял участие в открытии автомобильного тоннеля в бакинском поселке Пиршаги.

Согласно информации официального сайта президента, на открытии глава ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавид Гурбанов проинформировал президента Алиева о характеристиках тоннеля.

Протяженность автомобильного тоннеля сданного в эксплуатацию в поселке Пиршаги составляет 566 метров, протяженность крытой части – 160 метров, ширина -31 метр, высота – 6 метров.

Новый тоннель, наряду с обеспечением безопасности передвижения поездов и автомобилей, также поможет предотвратить автомобильные пробки. Для обеспечения безопасности на всем протяжении Абшеронской окружной железнодорожной линии будет построено 15 автомобильных тоннелей. Из них 7 уже сданы в эксплуатацию, еще 7 - в настоящее время находятся на стадии строительства.

Б.Рустамбеков