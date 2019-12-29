ЕС призывает Дамаск и его союзников прекратить эскалацию напряженности в Идлибе

Власти ЕС призвали правительство Сирии и его союзников остановить удары в провинции Идлиб на северо-западе страны, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Боррелля.
"Эскалация напряженности на северо-западе Сирии со стороны сирийского режима и его союзников должна прекратиться", - говорится в заявлении властей ЕС.
"Все стороны имеют обязательства защищать гражданских лиц. Режим и его союзники должны прекратить неизбирательные военные удары и уважать международное гуманитарное право", - отмечается в заявлении.
При этом в нем утверждается, что операции в Идлибе привели к массовой гибели мирных жителей.
В то же время, уточняют СМИ, власти ЕС признали, что в этом регионе Сирии действуют террористические группы, однако в Брюсселе указали на то, что антитеррористическая кампания не должна нарушать международные нормы и не подвергать опасности жизнь мирных граждан.
Идлиб считается последней провинцией Сирии, на территории которой действуют достаточно крупные силы, поддерживающие оппозицию. Кроме того, в Идлибе базируются и экстремистские группировки. Сирийские правительственные силы ведут против них борьбу.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВС Азербайджана в 2019 году провели свыше 70 учений различного назначения – министр обороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Президент Азербайджана утвердил бюджет Госнефтефонда на 2020г с профицитом 1% ВВП
Азерхалча получит 17,5 млн манатов на строительство прядильно-красильной фабрики
В Азербайджане отметят юбилеи Ази Асланова и Лейлы Бадирбейли
MIDA заключило подрядные контракты на сумму свыше 36 млн манатов на строительство объектов на территории ЖК в Ясамал-2
MIDA заплатит свыше 225 тыс. манатов за подготовку проекта Гянджинского комплекса соцжилья
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Не упусти шанс построить карьеру в AccessBank-e!
Программа Ulduzum от Bakcell предоставляет клиентам дополнительные преимущества
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г