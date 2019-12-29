ЕС призывает Дамаск и его союзников прекратить эскалацию напряженности в Идлибе

Власти ЕС призвали правительство Сирии и его союзников остановить удары в провинции Идлиб на северо-западе страны, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Боррелля.

"Эскалация напряженности на северо-западе Сирии со стороны сирийского режима и его союзников должна прекратиться", - говорится в заявлении властей ЕС.

"Все стороны имеют обязательства защищать гражданских лиц. Режим и его союзники должны прекратить неизбирательные военные удары и уважать международное гуманитарное право", - отмечается в заявлении.

При этом в нем утверждается, что операции в Идлибе привели к массовой гибели мирных жителей.

В то же время, уточняют СМИ, власти ЕС признали, что в этом регионе Сирии действуют террористические группы, однако в Брюсселе указали на то, что антитеррористическая кампания не должна нарушать международные нормы и не подвергать опасности жизнь мирных граждан.

Идлиб считается последней провинцией Сирии, на территории которой действуют достаточно крупные силы, поддерживающие оппозицию. Кроме того, в Идлибе базируются и экстремистские группировки. Сирийские правительственные силы ведут против них борьбу.