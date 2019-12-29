MIDA заплатит свыше 225 тыс. манатов за подготовку проекта Гянджинского комплекса соцжилья

Бакинский государственный проектный институт (БГПИ) Госкомитета по архитектуре и градостроительству подготовит проект нового комплекса соцжилья в Гяндже.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, БГПИ стал победителем соответствующего тендера, проведенного ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства. С проектным институтом подписан контракт стоимостью 225 тыс. 474,66 манатов.

Комплекс будет построен на территории 6,23 га на улице Флага.

MIDA в настоящее время занимается строительством трех комплексов социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсаны, а также начала работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте.

Н.Аббасова