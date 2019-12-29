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Социум 29.12.2019 17:02

MIDA заплатит свыше 225 тыс. манатов за подготовку проекта Гянджинского комплекса соцжилья

Бакинский государственный проектный институт (БГПИ) Госкомитета по архитектуре и градостроительству подготовит проект нового комплекса соцжилья в Гяндже.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, БГПИ стал победителем соответствующего тендера, проведенного ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства. С проектным институтом подписан контракт стоимостью 225 тыс. 474,66 манатов.

Комплекс будет построен на территории 6,23 га на улице Флага.

MIDA в настоящее время занимается строительством трех комплексов социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсаны, а также начала работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: MIDA, КОМПЛЕКС, ПРОЕКТИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]