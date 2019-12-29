Главы МИД РФ и Ирана обсудят ситуацию вокруг СВПД, сирийское урегулирование

Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его иранским коллегой Джавадом Зарифом состоятся в Москве 30 декабря.
"Особое внимание будет уделено международным темам, в том числе ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийскому урегулированию, обстановке в зоне Персидского залива и другим региональным вопросам", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, размещенном в воскресенье на сайте ведомства.
"Планируется обсуждение широкого круга вопросов российско-иранского сотрудничества, включая торгово-экономическую и энергетическую кооперацию с акцентом на ход реализации соответствующих двусторонних проектов", - отмечается в комментарии.
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