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Транспорт и связь 29.12.2019 17:15

MIDA покупает 4 автомобиля на 143,5 тыс. манатов

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства направит 143,5 тыс. манатов на покупку легковых автомобилей.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, MIDA подписала три контракта на покупку четырех автомобилей.

С ООО «Subaru» подписан контракт на закупку автомобиля марки Toyota Camry Elegance стоимостью 70 тыс. манатов.

С ООО «Ideal Motors» подписан контракт на покупку автомобиля Chevrolet Niva LC стоимостью 23,5 тыс. манатов.

С ООО «Nurgun Motors» подписан договор на покупку двух автомобилей Nissan Sunny Comfort 1.5 A/T. Стоимость контракта - 50 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: MIDA, АВТОМОБИЛИ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]