MIDA покупает 4 автомобиля на 143,5 тыс. манатов

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства направит 143,5 тыс. манатов на покупку легковых автомобилей.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, MIDA подписала три контракта на покупку четырех автомобилей.
С ООО «Subaru» подписан контракт на закупку автомобиля марки Toyota Camry Elegance стоимостью 70 тыс. манатов.
С ООО «Ideal Motors» подписан контракт на покупку автомобиля Chevrolet Niva LC стоимостью 23,5 тыс. манатов.
С ООО «Nurgun Motors» подписан договор на покупку двух автомобилей Nissan Sunny Comfort 1.5 A/T. Стоимость контракта - 50 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВС Азербайджана в 2019 году провели свыше 70 учений различного назначения – министр обороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
В Азербайджане отметят юбилеи Ази Асланова и Лейлы Бадирбейли
MIDA заключило подрядные контракты на сумму свыше 36 млн манатов на строительство объектов на территории ЖК в Ясамал-2
MIDA заплатит свыше 225 тыс. манатов за подготовку проекта Гянджинского комплекса соцжилья
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Более двух тонн красной икры из России пытались ввести контрабандой в Казахстан
Командующий ВМС Ирана предложил странам региона присоединиться к следующим учениям с участием России
Главы МИД РФ и Ирана обсудят ситуацию вокруг СВПД, сирийское урегулирование
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Не упусти шанс построить карьеру в AccessBank-e!
Программа Ulduzum от Bakcell предоставляет клиентам дополнительные преимущества
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г