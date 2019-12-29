Азерхалча получит 17,5 млн манатов на строительство прядильно-красильной фабрики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству прядильно-красильной фабрики.

Согласно распоряжению ОАО «Азерхалча» выделено 17 млн 535,6 тыс. манатов. Средства будут выделены в рамках государственных капвложений на 2019 год.

Текст распоряжения опубликован в воскресенье на сайте главы государства.

Азерхалча создано на основании распоряжения президента Азербайджана от 5 мая 2016 года.

Б.Рустамбеков