Азерхалча получит 17,5 млн манатов на строительство прядильно-красильной фабрики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству прядильно-красильной фабрики.
Согласно распоряжению ОАО «Азерхалча» выделено 17 млн 535,6 тыс. манатов. Средства будут выделены в рамках государственных капвложений на 2019 год.
Текст распоряжения опубликован в воскресенье на сайте главы государства.
Азерхалча создано на основании распоряжения президента Азербайджана от 5 мая 2016 года.
Б.Рустамбеков
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВС Азербайджана в 2019 году провели свыше 70 учений различного назначения – министр обороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
В Азербайджане отметят юбилеи Ази Асланова и Лейлы Бадирбейли
MIDA заключило подрядные контракты на сумму свыше 36 млн манатов на строительство объектов на территории ЖК в Ясамал-2
MIDA заплатит свыше 225 тыс. манатов за подготовку проекта Гянджинского комплекса соцжилья
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Более двух тонн красной икры из России пытались ввести контрабандой в Казахстан
Командующий ВМС Ирана предложил странам региона присоединиться к следующим учениям с участием России
Главы МИД РФ и Ирана обсудят ситуацию вокруг СВПД, сирийское урегулирование
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Не упусти шанс построить карьеру в AccessBank-e!
Программа Ulduzum от Bakcell предоставляет клиентам дополнительные преимущества
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г