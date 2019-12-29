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Бизнес и законодательство 29.12.2019 17:30

Азерхалча получит 17,5 млн манатов на строительство прядильно-красильной фабрики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству прядильно-красильной фабрики.

Согласно распоряжению ОАО «Азерхалча» выделено 17 млн 535,6 тыс. манатов. Средства будут выделены в рамках государственных капвложений на 2019 год.

Текст распоряжения опубликован в воскресенье на сайте главы государства.

Азерхалча создано на основании распоряжения президента Азербайджана от 5 мая 2016 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРХАЛЧА, ФАБРИКА, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]