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Регион 29.12.2019 17:32

Командующий ВМС Ирана предложил странам региона присоединиться к следующим учениям с участием России

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что Тегеран приглашает региональные страны участвовать в будущих учениях с Россией и Китаем.

"Командующий иранскими морскими силами контр-адмирал Хоссейн Ханзади сказал, что Иран приглашает все региональные страны присоединиться к совместным военным учениям и региональной коалиции в следующий раз", - цитирует Ханзади агентство "Мехр" в воскресенье.

Кроме этого, командующий отметил, что все этапы нынешних морских учений Ирана, РФ и КНР проходят успешно.

В свою очередь в воскресенье глава штаба армии Ирана контр-адмирал Хабибулла Саяри заявил, что эти учения являются лишь начальным этапом сотрудничества между тремя государствами.

В минувший четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила на брифинге в Москве, что эти учения направлены на поддержание в регионе безопасности. "Мы осуществляем нашу деятельность открыто, легально, на законных основаниях. Мы занимаемся вопросами по поддержанию стабильности в регионе, безопасности, борьбы с терроризмом", - сказала Захарова.

Учения пройдут в Индийском океане и Оманском заливе, сообщил ранее представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи, которого цитировало агентство ИРНА.

Учения готовились давно и не связаны с усилением активности США в регионе, заявил 5 декабря посол Ирана в Москве Мехди Санаи. "Этот план уже готовился несколько месяцев назад. По нему было принято решение", - сказал он на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В минувшую пятницу сообщалось, что Иран, Россия и Китай начали учения в северной части Индийского океана.

Россия направила на учение один боевой корабль - сторожевик "Ярослав Мудрый" и два вспомогательных судна.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, УЧЕНИЯ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]