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СНГ 29.12.2019 17:46

Более двух тонн красной икры из России пытались ввести контрабандой в Казахстан

В Актюбинской области (на западе Казахстана) в воскресенье изъята крупная партия контрабандной красной икры из России, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" начальник пресс-службы Погранслужбы Комитета нацбезопасности республики Канатбек Султанов.

В ходе пограничного контроля в пункте пропуска "Жайсан авто" задержан гражданин Казахстана, следовавший на грузовом

автомобиле "ДАФ" по маршруту Москва - Алматы.

"В автомобиле было обнаружено около 2300 кг красной икры, предположительно, рыб лососевых пород, без сопроводительных документов", - сказал Султанов.

Мужчина и изъятый груз переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ИКРА, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]