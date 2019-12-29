Более двух тонн красной икры из России пытались ввести контрабандой в Казахстан

В Актюбинской области (на западе Казахстана) в воскресенье изъята крупная партия контрабандной красной икры из России, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" начальник пресс-службы Погранслужбы Комитета нацбезопасности республики Канатбек Султанов.

В ходе пограничного контроля в пункте пропуска "Жайсан авто" задержан гражданин Казахстана, следовавший на грузовом

автомобиле "ДАФ" по маршруту Москва - Алматы.

"В автомобиле было обнаружено около 2300 кг красной икры, предположительно, рыб лососевых пород, без сопроводительных документов", - сказал Султанов.

Мужчина и изъятый груз переданы сотрудникам правоохранительных органов.