MIDA заключило подрядные контракты на сумму свыше 36 млн манатов на строительство объектов на территории ЖК в Ясамал-2

ООО MIDA при Государственном агентстве жилищного строительства направит свыше 36 млн манатов на строительство домов и других объектов на территории второго жилого комплекса в Ясамальском районе.
Согласно материалам сайтаwww.tender.gov.az, подрядные договора подписаны с 7 компаниями на строительство 9 девятиэтажных зданий, 2 детских садов, 2 нежилых зданий, 2 полицейских участков, 2 котельных, одного двенадцатиэтажного здания, а также на проведение работ по газо-, водо- и электрообеспечению и благоустройству и озеленению.
Общая стоимость контрактов составляет 36 млн 54 тыс. 320,03 манатов.
В частности, с ООО «AS Tikinti» подписан контракт стоимостью 2 млн 986.506 тыс. манатов на строительство девятиэтажного двухблочного дома, с «Qaz Oil Buildig» - контракт на 700 тыс. 89,93 манатов на работы по газоснабжению.
С «Cinar Insaat» заключен контракт стоимостью 3 млн 638 тыс. 285,99 манат на строительство детских садов №45 и №47, с ООО «Merkuri-inshaat» - контракт стоимостью 1 млн 644 тыс. 893,83 манат на строительство нежилых зданий №48 и №49, двух полицейских участков и двух котельных.
ООО «Merkuri-inshaat» в консорциуме с компанией Conco также займется строительством жилого здания №12.
С ООО «Diadem» подписан контракт на строительство девятиэтажных домов №13 и №16 (стоимость контракта 5 млн 940 тыс. 521,87 манат), с ремонтно-строительным управлением №19 – на проведение работ по озеленению и благоустройству (стоимость контракта 3 млн 728,425 тыс. манатов) и на водоснабжение комплекса и проведение канализационной сети (3 млн 636 тыс. 17,57 манат).
Работы по энергоснабжению проведет компания «Enerji Group», стоимость контракта с которой составляет 10 млн 753 тыс. 728,81 манат.
Строительство ЖК Ясамал-2 ведется на территории площадью 15,4 га, расположенной в стороне от внешней кольцевой дороги, в северной части Ганлы-Гель. Закладка фундамента ЖК состоялась 26 декабря 2018 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Новый ЖК будет включать 40 домов, из которых 22 - девятиэтажные, 18 –двенадцатиэтажные. В целом, в жилом комплексе будет 160 однокомнатных квартир, 114 – квартир типа студия, 674 – двухкомнатных, 1128 – трехкомнатных и 126 – четырехкомнатных. Таким образом, число квартир в комплексе превысит 2,2 тыс. Все квартиры будут отремонтированы и снабжены кухонной мебелью.
Кроме того, на территории ЖК также будут построены различные социально-бытовые объекты, детские площадки, 3 детских сада и средняя школа на 1,2 тыс. учеников.
MIDA в настоящее время занимается строительством трех комплексов социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсаны, а также начала работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте и в Гяндже.
А. Мамедов
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