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Дальнее зарубежье 29.12.2019 18:50

Повстанцы обстреляли военный парад на юго-западе Йемена: девять человек погибли

По меньшей мере, девять человек погибли и несколько получили ранения в результате атаки в воскресенье на военный парад сепаратистских сил, подчиняющихся Южному переходному совету Йемена, в городе Эд-Дали на юго-западе Йемена, передает агентство Associated press (AP).

Среди погибших - шесть бойцов и трое детей. Еще более 20 человек, включая гражданских лиц, получили ранения.

Во время парада, приуроченного к окончанию обучения новых рекрутов, произошел взрыв. Местные силы, контролирующие Эд-Дали, в свою очередь заявили, что взрыв был вызван ракетой, выпущенной повстанцами-хуситами.

По данным телеканала "Аль-Арабийя", после нападения недалеко от места происшествия были арестованы трое боевиков-хуситов.

AP напоминает, что южные сепаратисты, получающие поддержку ОАЭ, в составе арабской коалиции участвуют в компании против повстанцев. Однако ранее Южный переходный совет вступил в конфликт с правительством Йемена, союзным Саудовской Аравии, и разногласия внутри антиповстанческого блока за последние месяцы усилились.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, а в 2015 году в него вмешалась Саудовская Аравия. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран. Конфликт унес жизни свыше 100 тыс. человек, вынудил покинуть свои дома миллионы людей, а также поставил страну на грань голода.

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Тэги: ЙЕМЕН, ПАРАД, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]