Президент Азербайджана утвердил бюджет Госнефтефонда на 2020г с профицитом 1% ВВП

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил бюджет Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2020 год.
Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, доходы Госнефтефонда на 2020 год прогнозируются в размере 12 млрд 384 млн 88,2 тыс. манатов, расходы - 11 млрд 589 млн 910,3 тыс. манатов.
Таким образом, профицит бюджета ГНФАР прогнозируется на уровне 794 млн 177,9 тыс. манатов или 0,95% ВВП.
Доходы ГНФАР на 2020 год рассчитаны из средней цены на нефть в $55 за баррель (на 2019г - $60 за баррель).
Поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2020 году составят 10 млрд 563 млн 404,5 тыс. манатов или 85,3% всех доходов фонда.
Бонусы, которые выплатят нефтегазовые компании, прогнозируются в размере 765 млн 340 тыс. манатов, доходы от управления валютными активами ГНФАР – 1 млрд 31 млн 271,7 тыс. манатов.
Кроме этого, транзитные доходы прогнозируются в размере 19,38 млн манатов, поакровые платежи – 4,692 млн манатов.
В структуре расходов фонда, 11 млрд 350 млн манатов или 97,9% составят трансферты в госбюджет Азербайджана, 200 млн манатов – расходы на мероприятия по улучшению социально-бытовых и жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев.
Кроме того, расходы, связанные с управлением фондом предусмотрены в размере 29 млн 910,3 тыс. манатов, на реализацию Госпрограммы повышения конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане – 10 млн манатов.
Доходы Госнефтефонда на 2019 год прогнозируются на уровне 15 млрд 450 млн 149,7 тыс. манатов, расходы - 11 млрд 595 млн 238,4 тыс. манатов.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
А.Азизов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВС Азербайджана в 2019 году провели свыше 70 учений различного назначения – министр обороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
В Азербайджане отметят юбилеи Ази Асланова и Лейлы Бадирбейли
MIDA заключило подрядные контракты на сумму свыше 36 млн манатов на строительство объектов на территории ЖК в Ясамал-2
MIDA заплатит свыше 225 тыс. манатов за подготовку проекта Гянджинского комплекса соцжилья
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Более двух тонн красной икры из России пытались ввести контрабандой в Казахстан
Командующий ВМС Ирана предложил странам региона присоединиться к следующим учениям с участием России
Главы МИД РФ и Ирана обсудят ситуацию вокруг СВПД, сирийское урегулирование
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Не упусти шанс построить карьеру в AccessBank-e!
Программа Ulduzum от Bakcell предоставляет клиентам дополнительные преимущества
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г