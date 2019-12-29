Президент Азербайджана утвердил бюджет Госнефтефонда на 2020г с профицитом 1% ВВП

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил бюджет Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2020 год.

Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, доходы Госнефтефонда на 2020 год прогнозируются в размере 12 млрд 384 млн 88,2 тыс. манатов, расходы - 11 млрд 589 млн 910,3 тыс. манатов.

Таким образом, профицит бюджета ГНФАР прогнозируется на уровне 794 млн 177,9 тыс. манатов или 0,95% ВВП.

Доходы ГНФАР на 2020 год рассчитаны из средней цены на нефть в $55 за баррель (на 2019г - $60 за баррель).

Поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2020 году составят 10 млрд 563 млн 404,5 тыс. манатов или 85,3% всех доходов фонда.

Бонусы, которые выплатят нефтегазовые компании, прогнозируются в размере 765 млн 340 тыс. манатов, доходы от управления валютными активами ГНФАР – 1 млрд 31 млн 271,7 тыс. манатов.

Кроме этого, транзитные доходы прогнозируются в размере 19,38 млн манатов, поакровые платежи – 4,692 млн манатов.

В структуре расходов фонда, 11 млрд 350 млн манатов или 97,9% составят трансферты в госбюджет Азербайджана, 200 млн манатов – расходы на мероприятия по улучшению социально-бытовых и жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев.

Кроме того, расходы, связанные с управлением фондом предусмотрены в размере 29 млн 910,3 тыс. манатов, на реализацию Госпрограммы повышения конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане – 10 млн манатов.

Доходы Госнефтефонда на 2019 год прогнозируются на уровне 15 млрд 450 млн 149,7 тыс. манатов, расходы - 11 млрд 595 млн 238,4 тыс. манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А.Азизов