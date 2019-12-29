У авиабазы в Ираке, где находятся военные США, повышен режим безопасности после ракетных обстрелов

Режим безопасности вокруг авиабазы "Айн аль-Асад", где дислоцируются американские военные, был повышен после того, как в Ираке произошла серия нападений на военные объекты, сообщает в воскресенье агентство Associated press (AP) со ссылкой на генерал-майора ВС Ирака Раада Махмуда.
Авиабаза "Айн аль-Асад" расположена на западе Ирака в провинции Анбар.
Раад Махмуд пояснил, что в настоящий момент продолжается расследование того, кто стоял за атаками, в том числе против "Айн аль-Асада", когда ранее в декабре неизвестные выпустили по этой базе пять ракет.
В пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук также подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.
AP напоминает, что США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.
Тем временем, в воскресенье стартовал восьмой этап операции "Воля к победе", направленной на ликвидацию остатков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в районе Мосула, а также в провинциях Киркук, Салах-эд-Дин, Дияла.
Ирак объявил о победе над ИГ два года назад, однако террористические вылазки в различных районах страны продолжаются, добавляет AP.
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