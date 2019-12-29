В Азербайджане отметят юбилеи Ази Асланова и Лейлы Бадирбейли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал распоряжение о проведении в 2020 году 100-летнего юбилея со дня рождения выдающейся азербайджанской артистки театра и кино, народной артистки республики Лейлы Бадирбейли.
Также президент подписал распоряжение о проведении в 2020 году 110-летнего юбилея со дня рождения дважды Героя Советского Союза генерал-майора Ази Асланова.
Тексты распоряжений И.Алиева опубликованы на сайте главы государства.
Президент поручил Министерству культуры подготовить план действий для проведения юбилейных торжеств.
Х.Насирзаде
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