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Культура 29.12.2019 18:03

В Азербайджане отметят юбилеи Ази Асланова и Лейлы Бадирбейли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал распоряжение о проведении в 2020 году 100-летнего юбилея со дня рождения выдающейся азербайджанской артистки театра и кино, народной артистки республики Лейлы Бадирбейли.

Также президент подписал распоряжение о проведении в 2020 году 110-летнего юбилея со дня рождения дважды Героя Советского Союза генерал-майора Ази Асланова.

Тексты распоряжений И.Алиева опубликованы на сайте главы государства.

Президент поручил Министерству культуры подготовить план действий для проведения юбилейных торжеств.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЮБИЛЕЙ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]