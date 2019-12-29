В Азербайджане отметят юбилеи Ази Асланова и Лейлы Бадирбейли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал распоряжение о проведении в 2020 году 100-летнего юбилея со дня рождения выдающейся азербайджанской артистки театра и кино, народной артистки республики Лейлы Бадирбейли.

Также президент подписал распоряжение о проведении в 2020 году 110-летнего юбилея со дня рождения дважды Героя Советского Союза генерал-майора Ази Асланова.

Тексты распоряжений И.Алиева опубликованы на сайте главы государства.

Президент поручил Министерству культуры подготовить план действий для проведения юбилейных торжеств.

Х.Насирзаде