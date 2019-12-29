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Финансы 29.12.2019 18:22

Средневзвешенный инвестпортфель ГНФАР на 2020г составит около $42 млрд

Средний размер инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2020 год составит 71,2 млрд манатов ($41,9 млрд по текущему курсу), отмечается в документах утвержденных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Средний размер инвестиционного портфеля ГНФАР на 2019 год был утвержден на уровне 67,4 млрд манатов.

В соответствии с Программой использования средств Госнефтефонда на 2020 год основной целью инвестиционной политики фонда в следующем году является получение максимальной доходности в условиях низкого риска капитальных потерь.

Базовой валютой инвестиционного портфеля ГНФАР определен доллар США.

Согласно программе, инвестиционный портфель на 65% будет сформирован из активов фонда в долларах США (на 2019 год – 50%), 20% - в евро (в 2019г – 35%), 5% - фунтах стерлингах, 10% - прочих валютах.

По условиям, максимум 55% инвестиционного портфеля фонда должно быть в течение 2020 года размещено в долговые обязательства и инструменты денежного рынка, максимум 25% - в портфельные акции, до 10% - в недвижимость, до 10% - в золото.

Для обеспечения ликвидности Госнефтефонда, своевременного исполнения предусмотренных расходов, фонд должен постоянно держать в высоколиквидных краткосрочных денежных инструментах сумму эквивалентную не менее $100 млн.

Согласно программе, объем средств фонда, находящихся в управлении со стороны иностранных компаний, не может превышать 60% инвестиционного портфеля ГНФАР. При этом, на одну управляющую компанию может приходиться не более 5% инвестиционного портфеля.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

На 30 сентября 2019 года активы ГНФАР оценивались в $42 млрд 524,43 млн, включая инвестиционный портфель в размере $42 млрд 524,3 млн.

А.Азизов

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Тэги: ГНФАР, ИНВЕСТПОРТФЕЛЬ, РАЗМЕР


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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