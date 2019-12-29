В Азербайджане создается Агентство по обеспечению качества в образовании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал указ о создании публичного юридического лица Агентство по обеспечению качества в образовании (TKTA).
Текст указа опубликован на сайте главы государства.
Агентство создается на базе реорганизации Управления аккредитации и нострификации министерства образования.
TKTA входит в структуру Минобразования.Уставной капитал Агентства составляет 100 тыс. манатов.
Согласно указу, кабинету министров поручено обеспечить Агентство административным зданием, а также решить другие вопросы материально-технического обеспечения.
Министерству образования поручено в течение двух месяцев утвердить (по согласованию с кабинетом министров) структуру Агентства, штатное расписание и размеры зарплат (включая надбавки к зарплате, премии и другие платежи).
Х.Насирзаде
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