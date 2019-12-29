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Наука и образование 29.12.2019 18:51

В Азербайджане создается Агентство по обеспечению качества в образовании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал указ о создании публичного юридического лица Агентство по обеспечению качества в образовании (TKTA).

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Агентство создается на базе реорганизации Управления аккредитации и нострификации министерства образования.

TKTA входит в структуру Минобразования.Уставной капитал Агентства составляет 100 тыс. манатов.

Согласно указу, кабинету министров поручено обеспечить Агентство административным зданием, а также решить другие вопросы материально-технического обеспечения.

Министерству образования поручено в течение двух месяцев утвердить (по согласованию с кабинетом министров) структуру Агентства, штатное расписание и размеры зарплат (включая надбавки к зарплате, премии и другие платежи).

Х.Насирзаде

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Тэги: ОБРАЗОВАНИЕ, КАЧЕСТВО, АГЕНТСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]