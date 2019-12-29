76 украинцев были переданы Киеву в рамка обмена в Донбассе - офис президента

Процесс обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и представителями Донбасса, который происходил воскресенье на КПВВ "Майорское", завершился, подтвердили в офисе президента Украины.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших - в безопасности на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении, опубликованном около 16.00 воскресенья в телеграмм-канале ОПУ.

Ранее представители ДНР сообщили, что передали Киеву 51 человека в обмен на 61, а в Луганске заявили, что отправили через линию соприкосновения в Донбассе 25 человек, а забрали 63.