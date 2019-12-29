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Дальнее зарубежье 29.12.2019 20:23

76 украинцев были переданы Киеву в рамка обмена в Донбассе - офис президента

Процесс обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и представителями Донбасса, который происходил воскресенье на КПВВ "Майорское", завершился, подтвердили в офисе президента Украины.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших - в безопасности на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении, опубликованном около 16.00 воскресенья в телеграмм-канале ОПУ.

Ранее представители ДНР сообщили, что передали Киеву 51 человека в обмен на 61, а в Луганске заявили, что отправили через линию соприкосновения в Донбассе 25 человек, а забрали 63.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ОБМЕН, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]