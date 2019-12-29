"КиноПоиск" назвал свои главные фильмы десятилетия - три из них снял Кристофер Нолан

Фантастический боевик "Начало" режиссера Кристофера Нолана признан главным фильмом уходящего десятилетия по версии интернет-портала "КиноПоиск".

Рейтинг лучших фильмов десятилетия составлен с учетом зрительских оценок картин, вышедших с 2010 по 2019 года.

"Начало" с рейтингом на "КиноПоиске" 8,6 стало обладателем 4 наград премии американской киноакадемии "Оскар" (лучшая операторская работа, лучший звук, лучший монтаж звука и лучшие визуальные эффекты).

Второе место заняла французская драма "1+1" Оливье Накаш, третье у "Интерстеллара", также снятого Ноланом. Следом идут вестерн "Джанго освобожденный" Квентина Тарантино, фантастический боевик "Темный рыцарь. Возрождение легенды" Нолана, начало фантастической саги "Мстители" Джосса Уидона, триллер "Исчезнувшая" Дэвида Финчера, первая часть трилогии о хоббите по повести Джона Р.Р. Толкина - "Хоббит: Нежданное путешествие" Питера Джексона, кинофарс "Волк с Уолл-Стрит" Мартина Скорсезе. Замыкает десятку заключительная часть "поттерианы" Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Дары смерти: часть II" Дэвида Йейтса.

Кроме того, "КиноПоиск" подготовил рейтинг из 20 главных фильмов 2010-х, выбрав по одной российской и зарубежной картине в каждом году. Список включает картины, которые "отразили фестивальные моды и индустриальные тенденции, - те, что стали поворотными точками как в карьерах актеров и режиссеров, так и в истории съемочных технологий".

В 2010 году, по мнению портала, зарубежным событием стал мультфильм "История игрушек: Большой побег" Ли Анкрича. Он произвел прорыв в 3-D анимации и получил "Оскара" как лучший. Главным фильмом в РФ стала картина Алексея Попогребского "Как я провел этим летом".

В 2011 прорыв в зарубежном кинематографе, по версии портала, совершил Николас Виндинг Рефн с арт-кино "Драйв". В российском кинематографе отметился фильм "Шапито-шоу" Сергея Лобана. В 2012 пару составили "Мстители" Джосса Уидона, где впервые супергерои Marvel собраны в одном фильме, и спортивный блокбастер "Легенда № 17" Николая Лебедева о судьбе великого хоккеиста Валерия Харламова.

В 2013 главным зарубежным откровением стала "Жизнь Адель" Абделатифа Кешиша, главным российским - комедия Жоры Крыжовникова "Горько!". 2014-й отметился дуэтом "Интерстеллар" Нолана и "Левиафан" Андрея Звягинцева. В 2015 году зрителям запомнился фильм "Выживший" режиссера Алехандро Иньярриту с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Именно за эту работу актер получил долгожданную статуэтку "Оскар". Российский визави - "Милый Ханс, дорогой Петр" Александра Миндадзе. 2016 год запомнился голливудским мюзиклом "Ла-ла-ленд" Дэмьена Шазелла и российской драмой "Ученик" Кирилла Серебренникова.

В 2017 году главным зарубежным фильмом стала оскароносная драма "Три билборда на границе Эббинга. Миссури" Мартина МакДоны. Событием в России стал дебют Кантемира Балагова "Теснота". В 2018 отмечены черно-белые мемуары Альфонсо Куарона "Рома", а в РФ "Лето" Серебренникова о музыканте Викторе Цое. В 2019 пару составили обладатель Золотого льва Венеции "Джокер" Тодда Филлипа и "Текст" Клима Шипенко.

Список лучших фильмов десятилетия составили корреспонденты "Интерфакса" по итогам нерепрезентативного опроса в Москве в 2017-2019 годах.

Десятку открывают: 1. "Бёрдмен" (2014) Алехандро Гонсалеса Иньярриту - история о поисках своего человеческого и актерского "Я", разыгранная в бенефисе Майкла Китона. 2. "Рома" (2018) второго режиссера из большой мексиканской "тройки" Голливуда Альфонсо Куарона - фильм о детстве рядом с "падшим ангелом". 3. "Черный лебедь" (2010) - триллер о балете на грани безумия в исполнении режиссера Даррена Аранофски и актрисы Натали Портман.

4. "Мастер" (2012) Пола Томаса Андерсона - две лучшие актерские работы Хоакина Феникса и Филипа Сеймура Хоффмана в "черной комедии" об учителе жизни и его непокорном строптивом ученике. 5. "Древо жизни" (2011) философская притча Терренса Малика с Брэдом Питтом и Шоном Пенном. 6. "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (2017) Мартина Макдонаха - история о мести и справедливости, разыгранная Фрэнсис Макдорманд и Вуди Харрельсоном. 7. "Елена" (2011) Андрея Звягинцева - один из вариантов российского социального апокалипсиса с точным и беспристрастным анализом, еще задолго до "Левиафана" (2015) и "Нелюбви" (2017).

Замыкают десятку: "Лунный свет" (2016) Барри Дженкинса - рассказ о поисках идентичности, и не только физиологической; "Внутри Льюина Дэвиса" (2013) - рубежный шедевр братьев Коэн, рассказанный в духе путешествий битников от Нью-Йорка до Чикаго и обратно, - путешествий к музыке и себе самому; "Корпорация "Святые моторы" (2012) французского бунтаря 80-х Лео Каракса. Одиссея одинокого человека по Парижу и признание в любви к кинематографу.

Опросы проводились с 2017 по 2019 годы на просмотрах при повторном прокате "Жертвоприношения" Андрея Тарковского, "Охотника на оленей" Майкла Чимино, "Апокалипсиса сегодня" Фрэнсиса Копполы, "Ассы" Сергея Соловьева, "Летят журавли" Михаила Калатозова и др. Вопросы зрителям задавались и на московских ретроспективах Ингмара Бергмана, Жан-Люка Годара, после сеансов Паоло Соррентино, Федерико Феллини и других в популярном московском кинотеатре "Соловей", для которого 2019-й стал последним годом существования.