Путин поблагодарил Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ - Кремль

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трапма за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.
"Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России", - сообщила пресс-служба Кремля в воскресенье.
Президенты условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.
Также обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес.
Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщили в Кремле.
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