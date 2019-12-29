Путин поблагодарил Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ - Кремль

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трапма за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.

"Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России", - сообщила пресс-служба Кремля в воскресенье.

Президенты условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

Также обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес.

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщили в Кремле.