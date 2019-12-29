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Дальнее зарубежье 29.12.2019 20:35

Путин поблагодарил Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ - Кремль

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трапма за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.

"Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России", - сообщила пресс-служба Кремля в воскресенье.

Президенты условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

Также обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес.

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщили в Кремле.

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Тэги: РОССИЯ, США, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]