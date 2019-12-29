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Дальнее зарубежье 29.12.2019 23:18

США нанесли удары по пяти объектам иракского шиитского ополчения в Ираке и Сирии

США в ответ на атаки со стороны действующей в Ираке и Сирии шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла" нанесли удар по ряду объектов этой группы, говорится в заявлении помощника министра обороны США Джонатана Хоффмана.

"В ответ на продолжающиеся атаки со стороны "Катаиб Хезболла" (KH) на иракские базы, где располагаются коалиционные силы операции "Непоколебимая решимость", войска США осуществили точные оборонительные удары по пяти объектам KH в Ираке и Сирии, что сократит возможности KH проводить в будущем атаки против коалиционных сил", - отмечается в документе.

KH является частью проиранских шиитских формирований в Ираке.

В Пентагон пояснили, что три объекта KH располагались в Ираке и один в Сирии, и речь идет о складах с вооружением, а также о командных центрах, где планировались удары по силам коалиции.

В Минобороны США утверждают, что KH связаны с иранским спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции и получали помощь от Ирана, в том числе вооружением, для атак против коалиционных сил.

Пентагон также напомнил, что силы коалиции находятся на иракской территории по приглашению Багдада для окончательного разгрома группировки ИГ (запрещена в РФ) и никак не нарушают суверенитет Ирака.

"США, однако, не воздержатся от права на самооборону", - подчеркивается в заявлении.

"Иран и подконтрольные им силы KH должны прекратить атаки на силы США и коалиции и уважать суверенитет Ирака, чтобы избежать дальнейших оборонительных мер со стороны США", - также говорится в нем.

Ранее на разные базы в Ираке был совершен ряд нападений. Так, в минувшую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.

США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.

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Тэги: США, ИРАК, ОПОЛЧЕНИЕ, УДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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