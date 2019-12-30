Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9001 RUR   0.0273 GBR   2.2233 TRY   0.2857

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.12.2019 09:05

Трамп обвинил компанию Twitter во временной блокировке его аккаунта

В минувшие выходные дни твит президента США, в котором раскрывалась личность предполагаемого осведомителя, чья информация легла в основу процедуры импичмента, был заблокирован компанией Twitter.

Дональд Трамп обвинил компанию в том, что эта блокировка отразилась на аккаунтах миллионов пользователей.

В субботу твит президента, в котором называлось имя предполагаемого осведомителя - сотрудника разведывательного сообщества страны - пропал. Он появился уже в воскресенье, но первоначальная учетная запись с именем осведомителя была удалена.

Twitter объяснил это "сбоем в системе", в результате которой пострадали учетные записи некоторых пользователей, включая президента.

Пресс-секретарь компании отметила, что, согласно политике Twitter, любые твиты, в которых разглашается личная информация о человеке, включая предполагаемого осведомителя, являются нарушением правил компании. Вместе с тем имена к разряду личной информации не относятся.

Демократы, некоторые республиканцы и члены разведывательного сообщества США решительно возражали против попыток раскрыть личность осведомителя, называя их незаконными.

Как сообщалось, осведомитель доложил о содержании телефонной беседы Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, усмотрев в ней попытку Трампа оказать давление на украинского коллегу с целью расследования деятельности на Украине бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Эта информация послужила основанием для начала процедуры импичмента, объявленного Трампу Палатой представителей американского Конгресса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТВИТТЕР, ТРАМП, ОБВИНЕНИЕ


Похожие новости


"Твиттер" разослал уведомления 1,4 млн человек, реагировавших на записи ряда российских аккаунтов перед выборами в США 2016 года Нью-йоркский винодел создал вино covfefe в честь Трампа Сообщение Обамы в "Твиттере" о толерантности и любви стало самым популярным за историю соцсети В "Твиттере" заявили, что запись Трампа с "избиением" CNN не противоречит правилам соцсети Трамп по-прежнему планирует пользоваться своей страницей в "Твиттере" после инаугурации Преемник Обамы получит президентский аккаунт в Твиттере с миллионами подписчиков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]