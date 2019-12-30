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Эспер, Помпео и Болтон пытались убедить Трампа разморозить военную помощь Украине - газета

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Минобороны Марк Эспер отговаривали президента США Дональда Трампа от решения заморозить военную помощь Украине, сообщает New York Times.

"В конце августа министр обороны США Марк Эспер присоединился к госсекретарю Майку Помпео и советнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону на ранее неизвестной встрече в Овальном кабинете с президентом, где они попытались, но не смогли убедить его, что разморозка помощи (Украине - ИФ) была в интересах США", - пишет издание.

Проведя интервью с десятками нынешних и бывших чиновников администрации, помощников в Конгрессе, изучив ранее нераскрытые электронные письма и документы, а также внимательно прочитав тысячи страниц свидетельств об импичменте, журналисты газеты пришли к выводу, что противодействие приказу Трампа о заморозке помощи Украине было более интенсивным, чем это было известно ранее.

Отмечается, что решение Трампа создало раскол в высших эшелонах его администрации, сопровождалось конфликтами и неразберихой в Белом доме и Пентагоне.

Издание также подчеркивает, что и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвейни был ключевой фигурой для передачи требований президента США о замораживании помощи Украине по всей администрации.

Ранее СМИ со ссылкой на электронные письма из Белого дома сообщили, что военную помощь Украине Пентагон заморозил уже через 1,5 часа после разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, спровоцировавшего процедуру импичмента президента США.

Противники Трампа обвиняют его в том, что он удерживал средства, предназначенные для военной помощи Украине, чтобы заставить Киев провести расследование в отношении своего политического соперника Джо Байдена.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Зеленским 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Члены Палаты представителей Конгресса США объявили импичмент президенту страны Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате США решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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