Ракетный удар нанесен севернее Багдада по базе, где находятся военные США - СМИ

Военная база в районе иракского Эт-Таджи, где дислоцированы американские военные, в воскресенье подверглась ракетному обстрелу, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на местные источники.
База расположена в 27 км севернее Багдада. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
Ранее в воскресенье Пентагон сообщил, что военные США в ответ на атаки со стороны проиранской шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла" нанесли удары по ряду объектов этой группы - в Ираке и Сирии.
В свою очередь курдский телеканал "Рудау" передавал, что в результате ударов по базе этой группировки на ирако-сирийской границе погибли четыре бойца, а еще 30 получили ранения.
Ранее на ряд военных баз в Ираке была совершена серия нападений. Так, в минувшую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.
США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.
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