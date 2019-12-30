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Дальнее зарубежье 30.12.2019 09:30

Ракетный удар нанесен севернее Багдада по базе, где находятся военные США - СМИ

Военная база в районе иракского Эт-Таджи, где дислоцированы американские военные, в воскресенье подверглась ракетному обстрелу, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на местные источники.

База расположена в 27 км севернее Багдада. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Ранее в воскресенье Пентагон сообщил, что военные США в ответ на атаки со стороны проиранской шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла" нанесли удары по ряду объектов этой группы - в Ираке и Сирии.

В свою очередь курдский телеканал "Рудау" передавал, что в результате ударов по базе этой группировки на ирако-сирийской границе погибли четыре бойца, а еще 30 получили ранения.

Ранее на ряд военных баз в Ираке была совершена серия нападений. Так, в минувшую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.

США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]