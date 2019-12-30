Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 30 декабря сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 30 декабря ЦБА установил 1,9035 манат/1EUR (29 декабря – 1,9001 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 30 декабря установил 0,0274 манат/1RUB (29 декабря – 0,0273 манат/1RUB).

А. Мамедов