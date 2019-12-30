Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета (АМКУ) к "Газпрому" на $7,4 млрд.
Соответствующее распоряжение правительства от 27 декабря №1372-р обнародовано на "Урядовом портале".
"Одобрить проект мирового соглашения в деле по иску ПАО "Газпром" к государству Украина, которое рассматривается арбитражным трибуналом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом комиссии ООН по правам международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС №2019-10", - говорится в распоряжении.
Правительство уполномочило подписать мировое соглашение министра юстиции Дениса Малюську.
Как сообщалось, пакетные газовые договоренности включают мировое соглашение "Газпрома" и АМКУ по штрафу на $7,4 млрд.
АМКУ в январе 2016 года оштрафовал ПАО "Газпром" на 85 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Позже сумма штрафа возросла до 172 млрд грн за счет пени за его неоплату. По сегодняшнему курсу это около $7,4 млрд.
Украина-РФ-Еврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение. Среди прочего им определяется урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд.
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