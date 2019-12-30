Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9001 RUR   0.0273 GBR   2.2233 TRY   0.2857

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 30.12.2019 09:25

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом"

Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета (АМКУ) к "Газпрому" на $7,4 млрд.

Соответствующее распоряжение правительства от 27 декабря №1372-р обнародовано на "Урядовом портале".

"Одобрить проект мирового соглашения в деле по иску ПАО "Газпром" к государству Украина, которое рассматривается арбитражным трибуналом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом комиссии ООН по правам международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС №2019-10", - говорится в распоряжении.

Правительство уполномочило подписать мировое соглашение министра юстиции Дениса Малюську.

Как сообщалось, пакетные газовые договоренности включают мировое соглашение "Газпрома" и АМКУ по штрафу на $7,4 млрд.

АМКУ в январе 2016 года оштрафовал ПАО "Газпром" на 85 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Позже сумма штрафа возросла до 172 млрд грн за счет пени за его неоплату. По сегодняшнему курсу это около $7,4 млрд.

Украина-РФ-Еврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение. Среди прочего им определяется урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КАБМИН, ГАЗПРОМ, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Рада утвердила предложенный премьером Гончаруком состав кабмина Украины Кабмин Украины подал в суд на Укрнафту, требует взыскать $60 млн До $1,2 тыс. будут стоить "красивые" номерные знаки для автомобилей на Украине Премьер Украины Гройсман не планирует кадровые перестановки в правительстве Правительство Украины предлагает парламенту выделить дополнительно $100 млн на оборону и безопасность Кабмин Украины намерен в четверг утвердить проект госбюджета на 2017 год - премьер

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]