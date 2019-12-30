Лавров и Зариф обсудят СВПД и Сирию

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник проведет переговоры с иранским коллегой Джавадом Зарифом.

Как сообщили ранее на Смоленской площади, в ходе переговоров, которые пройдут в Москве, планируется обсуждение "широкого круга вопросов российско-иранского сотрудничества, включая торгово-экономическую и энергетическую кооперацию с акцентом на ход реализации соответствующих двусторонних проектов".

"Особое внимание будет уделено международным темам, в том числе ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийскому урегулированию, обстановке в зоне Персидского залива и другим региональным вопросам", - отметили в МИД РФ.

Так добавили, что российско-иранские связи основываются на добрых традициях добрососедства и взаимоуважения и не подвержены политической конъюнктуре.

Переговоры состоятся за несколько дней до того, как, как ожидается, Иран приступит к пятому этапу сокращения своих обязательств в рамках СВПД.

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана.

В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть санкции в отношении Ирана.

Иран в годовщину выхода США из ядерной сделки отказался от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. На данный момент было четыре этапа сокращения ядерных обязательств, в начале января ожидается пятый.

При этом Иран готов вернуться к выполнению обязательств, от которых он отказался, однако подчеркивает, что сделает это, как только европейские страны будут выполнять свои обязательства по ядерной сделке, в том числе обеспечат Тегерану возможность продавать нефть и осуществлять экономическое взаимодействие с другими странами.