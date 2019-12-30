Лавров и Зариф обсудят СВПД и Сирию

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник проведет переговоры с иранским коллегой Джавадом Зарифом.
Как сообщили ранее на Смоленской площади, в ходе переговоров, которые пройдут в Москве, планируется обсуждение "широкого круга вопросов российско-иранского сотрудничества, включая торгово-экономическую и энергетическую кооперацию с акцентом на ход реализации соответствующих двусторонних проектов".
"Особое внимание будет уделено международным темам, в том числе ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийскому урегулированию, обстановке в зоне Персидского залива и другим региональным вопросам", - отметили в МИД РФ.
Так добавили, что российско-иранские связи основываются на добрых традициях добрососедства и взаимоуважения и не подвержены политической конъюнктуре.
Переговоры состоятся за несколько дней до того, как, как ожидается, Иран приступит к пятому этапу сокращения своих обязательств в рамках СВПД.
Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана.
В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть санкции в отношении Ирана.
Иран в годовщину выхода США из ядерной сделки отказался от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. На данный момент было четыре этапа сокращения ядерных обязательств, в начале января ожидается пятый.
При этом Иран готов вернуться к выполнению обязательств, от которых он отказался, однако подчеркивает, что сделает это, как только европейские страны будут выполнять свои обязательства по ядерной сделке, в том числе обеспечат Тегерану возможность продавать нефть и осуществлять экономическое взаимодействие с другими странами.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВС Азербайджана в 2019 году провели свыше 70 учений различного назначения – министр обороны
"Транснефть" выплатит компенсации шести казахстанским нефтяным компаниям за некондиционную нефть
Цены на нефть продолжают подниматься, Brent подорожала до $68,35 за баррель
"КиноПоиск" назвал свои главные фильмы десятилетия - три из них снял Кристофер Нолан
В Азербайджане создается Агентство по обеспечению качества в образовании
В Азербайджане отметят юбилеи Ази Асланова и Лейлы Бадирбейли
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Не упусти шанс построить карьеру в AccessBank-e!
Программа Ulduzum от Bakcell предоставляет клиентам дополнительные преимущества
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г