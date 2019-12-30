Валютные резервы Азербайджана достигли почти $51 млрд – Центробанк

Стратегические валютные резервы (СВР) Азербайджана с начала 2019 года увеличились на 13,7%, заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.

"С начала 2019 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 13,7% и в настоящее время составляют $50,9 млрд. Резервы превышают объем ВВП страны", - отметили в Центробанке.

По состоянию на конец 2018 года СВР составляли около $44,8 млрд.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

Пикового уровня в $53,7 млрд валютные резервы Азербайджана составляли на 1 октября 2014 года. В четвертом квартале 2014 года начался процесс сокращения валютных резервов, который продолжился в 2015-2016гг в связи с тем, что они направлялись на поддержание курса национальной валюты. С 2017 года возобновился рост валютных резервов.

А.Азизов