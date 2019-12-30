Потребкредитование в Азербайджане с начала 2019г увеличилось на 21% - ЦБ

Кредитные вложения в экономику Азербайджана с начала 2019 года увеличились на 16,1%, сообщает Центробанк.

«С начала 2019 года кредитные вложения увеличились на 16,1%, что обусловлено ростом потребительского кредитования на 21%. В результате удельный вес потребительских кредитов составляет 50,4%», - отмечается в заявлении Центробанка об основных направлениях денежно политики и финансовой стабильности на 2020 год и на среднесрочный период.

По данным ЦБА, с начала текущего года банковские вклады населения увеличились на 3,7% - до 8,7 млрд манатов. «В настоящее время 84,4% вкладов населения застрахованы со стороны Азербайджанского фонда страхования вкладов», - подчеркивает ЦБА.

Центробанк указывает на дедолларизацию банковских вкладов населения: до 54,1% с 62,5% на конец 2018 года.

«В настоящее время показатель адекватности капитала банковской системы составляет 22,6%, отношение ликвидных активов к депозитам составляет 40%», - подчеркивает банк.

А.Азизов