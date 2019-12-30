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ТЭК 30.12.2019 09:48

Цены на нефть продолжают подниматься, Brent подорожала до $68,35 за баррель

Нефть продолжает дорожать в понедельник после подъема цен в пятницу до максимумов с середины сентября на данных о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 составляет $68,35 за баррель, что на $0,19 (0,28%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,24 (0,35%), до $68,16 за баррель.

Февральский фьючерс WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,05 (0,08%) - до $61,77 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена контракта составила $61,72 за баррель, поднявшись на $0,04 (0,06%) по сравнению с предыдущей сессией.

За минувшую неделю Brent подорожала на 3,1%, WTI - на 2,1%, причем подъем цен был отмечен по итогам четвертой недели подряд.

Доклад Минэнерго США, обнародованный в минувшую пятницу, указал на снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 20 декабря, на 5,467 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов на 3 млн баррелей.

Цены на нефть могут завершить текущий год максимальным ростом с 2016 года благодаря прорыву в торговых переговорах США и Китая, а также заключению странами ОПЕК+ соглашения о дополнительном ограничении добычи.

Эксперты, однако, ожидают замедления рынка в дальнейшем.

"Лучшие темпы повышения цен, вероятно, уже позади", - цитирует агентство Bloomberg главного аналитика Oanda Джеффри Хэлли. Эксперт отмечает, в частности, слабые шансы на заключение полномасштабного торгового соглашения США и Китаем, что ограничит подъем нефтяного рынка.

Тем временем, эксперты JBC Energy ожидают, что добыча нефти в странах вне ОПЕК, включая США, в 2020 году будет расти максимальными темпами за 15 лет. По их оценкам, в Штатах производство нефти в следующем году увеличится на 850 тыс. баррелей в сутки. Добыча в странах вне ОПЕК без учета США вырастет на 820 тыс. б/с, ожидают в JBC.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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