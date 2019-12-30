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Макроэкономика 30.12.2019 09:45

ЦБ Азербайджана в 2020 году 8 раз рассмотрит учетную ставку

Центральный банк Азербайджана в 2020 году планирует 8 раз рассмотреть параметры учетной ставки, говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики и финансовой стабильности на 2020 год и среднесрочный период.

«В следующем году решения о параметрах учетной ставки будет приниматься 8 раз – 31 января, 19 марта, 1 мая, 19 июня, 30 июля, 18 сентября, 30 октября и 18 декабря. Участники рынка будут сразу же проинформированы о решениях регулятора и их причинах», - говорится в заявлении.

При этом 31 января, 1 мая, 30 июля и 30 октября оглашение решений ЦБА будет сопровождаться пресс-конференцией.

Как сообщалось ранее, в течение 2019 года Центробанк 8 раз рассматривал параметры учетной ставки и каждый раз снижал ее на 25 базовых пунктов. Таким образом, к концу 2019 года учетная ставка сократилась с 9,75% до 7,5%, нижний порог установлен на уровне 5,75%, а верхний – на уровне 9,25%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЦБ, СТАВКА, УЧЕТНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]