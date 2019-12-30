ЦБ Азербайджана в 2020 году 8 раз рассмотрит учетную ставку

Центральный банк Азербайджана в 2020 году планирует 8 раз рассмотреть параметры учетной ставки, говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики и финансовой стабильности на 2020 год и среднесрочный период.
«В следующем году решения о параметрах учетной ставки будет приниматься 8 раз – 31 января, 19 марта, 1 мая, 19 июня, 30 июля, 18 сентября, 30 октября и 18 декабря. Участники рынка будут сразу же проинформированы о решениях регулятора и их причинах», - говорится в заявлении.
При этом 31 января, 1 мая, 30 июля и 30 октября оглашение решений ЦБА будет сопровождаться пресс-конференцией.
Как сообщалось ранее, в течение 2019 года Центробанк 8 раз рассматривал параметры учетной ставки и каждый раз снижал ее на 25 базовых пунктов. Таким образом, к концу 2019 года учетная ставка сократилась с 9,75% до 7,5%, нижний порог установлен на уровне 5,75%, а верхний – на уровне 9,25%.
А.Мамедов
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