Премьер Грузии назвал восстановление территориальной целостности главной задачей страны

Восстановление территориальной целостности остается главной проблемой Грузии, заявил в понедельник глава грузинского правительства Георгий Гахария, подводя итоги года.
"Год был чрезвычайно динамичным, полным вызовов и достижений", - сказал премьер-министр.
Вместе с тем Гахария заявил, что "на сегодняшний день главной проблемой для нашего государства остается продолжающаяся оккупация и это - чрезвычайное ограничение для дальнейшего развития потенциала страны".
"Ответ на этот чрезвычайно сложный вызов для нашей страны заключается в том, что подавляющее большинство наших граждан поддерживает евроатлантическую интеграцию Грузии", - подчеркнул Гахария, отметив, что процесс евроатлантической интеграции Грузии может занять годы.
Премьер назвал еще одну острую проблему - безработицу.
"Мы много раз говорили, что самый важный приоритет нашего правительства - это создание рабочих мест в экономике и здесь главный наш партнер - грузинский бизнес", - сказал Гахария.
При этом он отметил рост грузинской экономики в 2019 году.
"По данным за 10 месяцев этого года экономический рост в Грузии составил более 5%, и мы очень оптимистично оцениваем окончательные данные года", - сказал Гахария.
Касаясь внутриполитической ситуации, премьер отметил, что поляризация остается достаточно высокой. "Конечно, у нас с оппозицией разные обязанности, но мы должны помнить, что мы вместе должны заботиться о нашей стране", - сказал Гахария.
Премьер-министр Грузии поблагодарил нынешних и бывших членов правительства за проделанную в 2019 году работу и пожелал им успехов в будущем.
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