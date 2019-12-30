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Регион 30.12.2019 13:19

Премьер Грузии назвал восстановление территориальной целостности главной задачей страны

Восстановление территориальной целостности остается главной проблемой Грузии, заявил в понедельник глава грузинского правительства Георгий Гахария, подводя итоги года.

"Год был чрезвычайно динамичным, полным вызовов и достижений", - сказал премьер-министр.

Вместе с тем Гахария заявил, что "на сегодняшний день главной проблемой для нашего государства остается продолжающаяся оккупация и это - чрезвычайное ограничение для дальнейшего развития потенциала страны".

"Ответ на этот чрезвычайно сложный вызов для нашей страны заключается в том, что подавляющее большинство наших граждан поддерживает евроатлантическую интеграцию Грузии", - подчеркнул Гахария, отметив, что процесс евроатлантической интеграции Грузии может занять годы.

Премьер назвал еще одну острую проблему - безработицу.

"Мы много раз говорили, что самый важный приоритет нашего правительства - это создание рабочих мест в экономике и здесь главный наш партнер - грузинский бизнес", - сказал Гахария.

При этом он отметил рост грузинской экономики в 2019 году.

"По данным за 10 месяцев этого года экономический рост в Грузии составил более 5%, и мы очень оптимистично оцениваем окончательные данные года", - сказал Гахария.

Касаясь внутриполитической ситуации, премьер отметил, что поляризация остается достаточно высокой. "Конечно, у нас с оппозицией разные обязанности, но мы должны помнить, что мы вместе должны заботиться о нашей стране", - сказал Гахария.

Премьер-министр Грузии поблагодарил нынешних и бывших членов правительства за проделанную в 2019 году работу и пожелал им успехов в будущем.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, СТРАНА, ЗАДАЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]