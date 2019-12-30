Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9001 RUR   0.0273 GBR   2.2233 TRY   0.2857

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 30.12.2019 13:19

Путин – Алиеву: Партнерство Москвы и Баку обеспечивают безопасность на Южном Кавказе и в Каспийском регионе

Россия и Азербайджан совместными усилиями обеспечат дальнейшее развитие стратегического партнерства и конструктивного взаимодействия, отмечает российский президент Владимир Путин.

Путин в поздравлении на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева с наступающим Новым годом, подчеркнул высокий уровень российско-азербайджанских отношений.

«Убежден, что Россия и Азербайджан совместными усилиями обеспечат дальнейшее развитие стратегического партнерства и конструктивного взаимодействия, что в полной мере отвечает интересам народов двух государств, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе», - отметил российский лидер, поздравление которого опубликовано на сайте Кремля.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПУТИН, АЛИЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Путин высоко оценивает доверительные взаимоотношения с президентом Азербайджана Алиев назвал «близкими и доверительными» свои отношения с Путиным Алиев соболезнует Путину в связи с жертвами в результате прорыва дамбы под Красноярском Путин и Алиев проведут 3 октября встречу в Сочи "на полях" заседания Валдайского клуба - Песков Алиев уверен в дальнейшем развитии отношений между Азербайджаном и РФ ради стабильности в регионе Алиев соболезнует Путину в связи с жертвами авиакатастрофы в "Шереметьево"

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]