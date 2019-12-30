Путин – Алиеву: Партнерство Москвы и Баку обеспечивают безопасность на Южном Кавказе и в Каспийском регионе

Россия и Азербайджан совместными усилиями обеспечат дальнейшее развитие стратегического партнерства и конструктивного взаимодействия, отмечает российский президент Владимир Путин.

Путин в поздравлении на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева с наступающим Новым годом, подчеркнул высокий уровень российско-азербайджанских отношений.

«Убежден, что Россия и Азербайджан совместными усилиями обеспечат дальнейшее развитие стратегического партнерства и конструктивного взаимодействия, что в полной мере отвечает интересам народов двух государств, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе», - отметил российский лидер, поздравление которого опубликовано на сайте Кремля.

А.Азизов