Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9001 RUR   0.0273 GBR   2.2233 TRY   0.2857

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 30.12.2019 13:22

Банки и НБКО в Азербайджане в январе-ноябре увеличили потребкредитование на 28% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-ноябре 2019 года увеличился на 16,1% - до 15 млрд 111,6 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало декабря составляет 1 млрд 410,4 млн манатов (спад с начала года на 11% - ИФ) или 9,3% всех кредитов.

На 1 декабря 2019 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 514 млн манатов (рост на 19,8%) или 16,6% всех кредитов, частными банками - 12 млрд 231,5 млн манатов (рост на 16,2%) или 80,9% всех кредитов. Остальные 370,9 млн манатов (спад на 5,4%) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема займов, выданных на начало декабря 2019 года на кредитование в национальной валюте приходится 9 млрд 799,1 млн манатов (рост на 21,4%), в иностранной валюте - 5 млрд 317,3 млн манатов (рост на 7,5%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на начало декабря 2019 года составляет 35,2% (на конец 2018г - 38%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 1 декабря 2019 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 339,5 млн манатов (15,5% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 611,2 млн манатов (4%), сельское хозяйство и переработку – 520,1 млн манатов (3,4%), строительство и недвижимость – 583,5 млн манатов (3,9%), промышленность и производственный сектор – 930,9 млн манатов (6,2%), транспорт и связь - 1 млрд 207,8 млн манатов (8%), на домохозяйства - 6 млрд 814,6 млн манатов (45,1%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в отчетный период вырос на 28,1%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ


Похожие новости


Потребкредитование в Азербайджане с начала 2019г увеличилось на 21% - ЦБ Банки-агенты АИКГФ в октябре выдали ипотечных кредитов на 9,1 млн манатов Банки-агенты АИКГФ в 2006-2019гг выдали около 27,7 тыс. ипотечных кредитов Банки и НБКО в Азербайджане в январе-октябре увеличили потребкредитование на 21% - ЦБ В Азербайджане ограничиваются банковские риски по долгосрочным потребкредитам Банки-агенты АИКГФ в сентябре выдали ипотечных кредитов на 6 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]