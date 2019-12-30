Банки и НБКО в Азербайджане в январе-ноябре увеличили потребкредитование на 28% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-ноябре 2019 года увеличился на 16,1% - до 15 млрд 111,6 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало декабря составляет 1 млрд 410,4 млн манатов (спад с начала года на 11% - ИФ) или 9,3% всех кредитов.

На 1 декабря 2019 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 514 млн манатов (рост на 19,8%) или 16,6% всех кредитов, частными банками - 12 млрд 231,5 млн манатов (рост на 16,2%) или 80,9% всех кредитов. Остальные 370,9 млн манатов (спад на 5,4%) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема займов, выданных на начало декабря 2019 года на кредитование в национальной валюте приходится 9 млрд 799,1 млн манатов (рост на 21,4%), в иностранной валюте - 5 млрд 317,3 млн манатов (рост на 7,5%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на начало декабря 2019 года составляет 35,2% (на конец 2018г - 38%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 1 декабря 2019 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 339,5 млн манатов (15,5% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 611,2 млн манатов (4%), сельское хозяйство и переработку – 520,1 млн манатов (3,4%), строительство и недвижимость – 583,5 млн манатов (3,9%), промышленность и производственный сектор – 930,9 млн манатов (6,2%), транспорт и связь - 1 млрд 207,8 млн манатов (8%), на домохозяйства - 6 млрд 814,6 млн манатов (45,1%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в отчетный период вырос на 28,1%.

А.Мамедов